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На улицах России станет больше женщин в хиджабах и никабах. Во всём виноват закон Таджикистана

На улицах России станет больше женщин в хиджабах и никабах. Во всём виноват закон Таджикистана

Отныне в Таджикистане запрещён ввоз, нельзя продавать и носить даже хиджабы. Никабы были вне закона ещё раньше.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Да запрещено давно всё, но как в России исполняются Законы,то коррумпированные, то мигранты уже во власти!
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44 мин.
ИН
Ирина Некрасова
Только в России, похоже, всем чужеродцам всё можно.А мнение россиян никого в правительстве не интересует? Как же осточертела эта  терпимость властей ко всему чуждому! Иноверцы презирают наши законы, внаглую нарушают порядки, агрессивны и необъяснимо требовательны, как будто им в России что-то должны. А нас заставляют это терпеть. Это абсурд какой-то!
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14 мин.
SI
Sergey Ivanov
И опять все по- русски! То есть, через жопу. Опять виноват кто- то другой! На этот раз- Таджикистан! Вот зачем он принял закон, запрещающий паранджу? Ведь должен был понимать, что теперь мусульмане толпами повалят в Россию!! А позвольте аопрос: В Таджикистане есть закон. А в России закон есть? Вообще, хоть какой- нибудь? А есть те, кто этот закон должен исполнять? Что, тоже нет?
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1 мин.

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