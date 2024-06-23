На улицах России станет больше женщин в хиджабах и никабах. Во всём виноват закон Таджикистана

Только в России, похоже, всем чужеродцам всё можно.А мнение россиян никого в правительстве не интересует? Как же осточертела эта терпимость властей ко всему чуждому! Иноверцы презирают наши законы, внаглую нарушают порядки, агрессивны и необъяснимо требовательны, как будто им в России что-то должны. А нас заставляют это терпеть. Это абсурд какой-то!

SI

Sergey Ivanov

И опять все по- русски! То есть, через жопу. Опять виноват кто- то другой! На этот раз- Таджикистан! Вот зачем он принял закон, запрещающий паранджу? Ведь должен был понимать, что теперь мусульмане толпами повалят в Россию!! А позвольте аопрос: В Таджикистане есть закон. А в России закон есть? Вообще, хоть какой- нибудь? А есть те, кто этот закон должен исполнять? Что, тоже нет?