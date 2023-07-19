Беда в армию США пришла откуда не ждали. А русские предупреждали

Андрей Stan

А чего это она?! Такой тройник складывался?!... ))) Вот взяла и НЕ толерантно оБскорбила двух своих "боевых" товарищей... ))) Уж они то её холили бы и лелеяли... во все её щели и во всех положениях... ))) Она бы уж точно не страдала бы от недотрога. )))