В армии США произошёл скандал. Женщина-новобранец решила уволиться после того, как в казарме оказалась с двумя бывшими мужчинами, "сменившими" пол.
Беда в армию США пришла откуда не ждали. А русские предупреждали
Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Дурдом-с. И не смешно.
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10 час.
Серж Южанин
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8 час.
Андрей Stan
А чего это она?! Такой тройник складывался?!... ))) Вот взяла и НЕ толерантно оБскорбила двух своих "боевых" товарищей... ))) Уж они то её холили бы и лелеяли... во все её щели и во всех положениях... ))) Она бы уж точно не страдала бы от недотрога. )))
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7 час.
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