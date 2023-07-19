Царьград

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Беда в армию США пришла откуда не ждали. А русские предупреждали

Беда в армию США пришла откуда не ждали. А русские предупреждали

В армии США произошёл скандал. Женщина-новобранец решила уволиться после того, как в казарме оказалась с двумя бывшими мужчинами, "сменившими" пол.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Дурдом-с. И не смешно.
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10 час.
Серж Южанин
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8 час.
Андрей Stan
А чего это она?! Такой тройник складывался?!... ))) Вот взяла и НЕ толерантно оБскорбила двух своих &quot;боевых&quot; товарищей... ))) Уж они то её холили бы и лелеяли... во все её щели и во всех положениях... ))) Она бы уж точно не страдала бы от недотрога. )))
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7 час.

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