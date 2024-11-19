Адмирал Папаро: США столкнулись с истощением запасов ПВО

Глава индо-тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро сообщил, что запасы американских средств противовоздушной обороны истощаются из-за конфликта на Ближнем Востоке и военной поддержки Украины.
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