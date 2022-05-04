Аршавин назвал "Манчестер Сити" бесхребетной командой после проигрыша "Реалу" в 1/2 ЛЧ

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мыслями о прошедшей ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, в которой мадридский "Реал" оказался сильнее "Манчестер Сити" (3:1, 6:5 по сумме двух матчей).