Газета.ру

7 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина СаковичКостенко
    А мы и не сомневались, что именно вы виноваты !Американский поли...
  • Владимир Соловьев
    США УБЕЖДАЮТ ИХ, ЧТО ИМ НИЧЕГО НЕ НАДО ЗНАТЬ. ЗА НИХ УЖЕ ЗНАЮТ!Новая Зеландия вв...
  • Evgeniy LeV
    Ну и как мы теперь будем жить без бородатых баб и без мужиков с сиськами??? 😀😀😀 Да уж, бьют по самому больному!.. ...Актриса Мария Шук...

Аршавин назвал "Манчестер Сити" бесхребетной командой после проигрыша "Реалу" в 1/2 ЛЧ

Аршавин назвал "Манчестер Сити" бесхребетной командой после проигрыша "Реалу" в 1/2 ЛЧ

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мыслями о прошедшей ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов, в которой мадридский "Реал" оказался сильнее "Манчестер Сити" (3:1, 6:5 по сумме двух матчей).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх