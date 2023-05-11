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Асмус трогательно обратилась к коллеге

Асмус трогательно обратилась к коллеге

Вот уже три года Кристина Асмус находится в официальном статусе свободной женщины. После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса тщательно прячет от публики частную жизнь.

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