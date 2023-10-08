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Российским нефтяникам доплатят за дешевый бензин на АЗС

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России, введенный в конце сентября, частично отменен. Более того, добывающим компаниям вернули компенсации, регулирующие их доходы от экспортных поставок топлива и стабильные цены горючего на внутреннем рынке.

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