Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

3 подписчика

В Севастополе начинаются большие гастроли Ярославского театра драмы имени Фёдорова Волкова

Труппа представит несколько спектаклей: «Весы», «Предстоящее событие», «От Некрасова до Некрасова».Почему выбор пал именно на них, и как математически точно можно рассчитать смех в зрительном зале, Оксане Колесниковой рассказал художественный руководитель театра, Народный артист России Валерий Кириллов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх