В Севастополе начинаются большие гастроли Ярославского театра драмы имени Фёдорова Волкова

Труппа представит несколько спектаклей: «Весы», «Предстоящее событие», «От Некрасова до Некрасова».Почему выбор пал именно на них, и как математически точно можно рассчитать смех в зрительном зале, Оксане Колесниковой рассказал художественный руководитель театра, Народный артист России Валерий Кириллов.