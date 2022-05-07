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Саакашвили – гомосексуал и импотент, который 9 лет испытывал оргазм, наблюдая за анальными пытками! - ГРУЗИНФОРМ

Саакашвили – гомосексуал и импотент, который 9 лет испытывал оргазм, наблюдая за анальными пытками! - ГРУЗИНФОРМ

Грузия, 6 июля, ГРУЗИНФОРМ. В юношестве Саакашвили девушки не любили и издевались над ним, он стал их бояться и стесняться, поэтому стал педерастом – с мальчиками у него получалось! Но когда Миша стал президентом, он захотел отомстить женскому полу за прошлое, но так как с женщинами Саакашвили был импотентом, он поднимал эрекцию просмотром анального секса - анальных пыток, от которых испытывал оргазм! Вот почему он посадил в тюрьмы сотни тысяч граждан Грузии, где их пытали через анальное отверстие, а министр внутренних дел Мерабишвили, по поручению Саакашвили, снимал это на видео! Так продолжалось 9 лет, а потом Мерабишвили за очень крупную сумму продал десятки тысяч видео Бидзине Иванишвили, который сообщил об этом миру и режим «националов» пал.

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