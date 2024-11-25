Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Пока мы на фронте, люди со связями возомнили себя богами": Второклашку затравили из-за погибшего на СВО отца

"Пока мы на фронте, люди со связями возомнили себя богами": Второклашку затравили из-за погибшего на СВО отца

Коллаж Царьграда/Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock.com Школьный конфликт в Татарстане показал страшное: дети бойцов страдают за своих отцов.

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Комментарии
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Elena Compton
Что-то слишком много стало выступлений против тех кто воевал на СВО - пора ужесточить статью УК? Вот забрала бы опека детей у нерадивых родителей не научивших детей уважать память погибших бойцов - остальные тут же бросились все как надо обьяснять своим детям!
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19 час.
Андрей
Очень бы хотелось узнать что там на самом деле произошло... Вспоминается статья где говорилось, что мигрант отобрал у вдовы и дочери погибшего на СВО дом... Потом оказалось, что это был не мигрант, да и дом ни кто не забирал, да и не вдова она вовсе и дома у нее ни когда не было..
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19 час.

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