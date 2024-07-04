Продажи новых автомобилей в России в первом полугодии выросли на 79%

В России в июне 2024 года было продано 124 394 новых легковых автомобиля. Продажи за этот период оказались в полтора раза больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, пишет Forbes со ссылкой на «Автостат».
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