Авторы GreedFall 2 представили пять спутников. Кроме того, мы услышим актера, сыгр...

Авторы GreedFall 2 представили пять спутников. Кроме того, мы услышим актера, сыгравшего Астериона в Baldur's Gate 3Хотя в последнее время студия Spiders столкнулась со значительными проблемами, они, к счастью, не повлияли на дату выхода GreedFall II: The Dying World в раннем доступе.