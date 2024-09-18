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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы GreedFall 2 представили пять спутников. Кроме того, мы услышим актера, сыгр...

Авторы GreedFall 2 представили пять спутников. Кроме того, мы услышим актера, сыгр...

Авторы GreedFall 2 представили пять спутников. Кроме того, мы услышим актера, сыгравшего Астериона в Baldur's Gate 3Хотя в последнее время студия Spiders столкнулась со значительными проблемами, они, к счастью, не повлияли на дату выхода GreedFall II: The Dying World в раннем доступе.

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