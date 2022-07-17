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Шунин о назначении Фомина капитаном «Динамо»: «Я удивился, но уважаю любое решение тренера»

Антона Шунина удивило назначение хавбека Даниила Фомина капитаном «Динамо». Об этом на прошлой неделе сообщил главный тренер московского клуба Славиша Йоканович.

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