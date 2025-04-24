Financial Times: Рютте будет убеждать администрацию Трампа не заставлять Украину заключать мирное соглашение с Россией

Британское издание Financial Times пишет, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте призовёт администрацию президента США Дональда Трампа не заставлять Украину принимать мирную сделку против её воли.
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