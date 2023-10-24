Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США признался в шпионаже в пользу РоссииБывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Джаре Себастьян Далк признался в покушении на шпионаж в пользу России, сообщает американское министерство юстиции.
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