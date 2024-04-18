АТОР: к концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов

К концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов вместо 5 тысяч. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.