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АТОР: к концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов

АТОР: к концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов

К концу дня вылета из Дубая будут ожидать до 3 тысяч российских туристов вместо 5 тысяч. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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