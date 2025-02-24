Адвокат Земсков: мошенники начали использовать данные СНИЛС для получения выплат

Злоумышленники также могут оформлять кредиты и займы Эксперт адвокатского бюро БВМП Ярослав Земсков рассказал в беседе с агентством «Прайм», что СНИЛС необходим мошенникам, так как данные этого документа содержат личные и финансовые сведения о владельце.