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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🚨Бензин «Евро-2» может устроить автомобилю дорогой ремонт

🚨Бензин «Евро-2» может устроить автомобилю дорогой ремонт Такое топливо разрешили использовать в России до июля 2027 года, и теперь оно всё чаще появляется на заправках.

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