RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мишка Анисимов
    Классные у нас министры ! В том числе и министр МЧС.Экс-сотрудник МЧС...
  • Мишка Анисимов
    Ну не дебилы ли ?США ввели санкции...
  • Evgenija Palette
    Да хоть бы и в ущерб, ЕСЛИ БЫ НА ОРУЖИЕ... ( Родина, ее защита - святое дело... А вот, если мимо...)...Медведев заявил, ...

В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за поджог взяли на себя «левые экстремисты», объяснившие свой поступок тем, что немецкая компания обогащается за счёт конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх