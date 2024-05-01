В Германии подожгли садовый дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия Украине

В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за поджог взяли на себя «левые экстремисты», объяснившие свой поступок тем, что немецкая компания обогащается за счёт конфликта на Украине.
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