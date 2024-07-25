Канцлер Германии мог украсть деньги из бюджета

Бундесканцлер Олаф Шольц попался на чрезмерных расходах федерального бюджета Германии. В частности, ряд изданий указывает на то, что глава немецкого правительства и некоторые другие чиновники тратят на авиаперелеты очень много денег.
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