Житель Курганской области напился и насмерть забил знакомую табуретом

Житель Куртамышского округа (Курганская область) обвиняется в том, что насмерть забил свою знакомую. Выпив накануне майских праздников, мужчина сначала распустил руки, а затем бил женщину табуреткой по голове.
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