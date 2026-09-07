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ТАСС

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Российскую колонну на открытии моста РФ - КНДР возглавил "Запорожец" офицера Красной армии

Российскую колонну на открытии моста РФ - КНДР возглавил "Запорожец" офицера Красной армии

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября /ТАСС/. Колонну автомобилей с российской стороны во время церемонии открытия моста на границе РФ и КНДР возглавил "Запорожец", ранее принадлежавший офицеру Красной армии Якову Новиченко, передает корреспондент ТАСС.

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