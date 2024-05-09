Российские ученые разработали алюминиевый композит с уникальными характеристиками Ирэн ОрлонскаяРоссийские ученые разработали уникальный алюминиевый композит, который превосходит по характеристикам все существующие аналоги.
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