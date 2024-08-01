На Урале задумались о сжигании мусора

В Свердловской области задумались о сжигании мусора. Поводом для размышлений на эту тему в кабинетах власти стала ситуация с мусоросортировочными заводами и полигонами для захоронения тех отходов, которые не могут быть направлены на утилизацию и переработку.
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