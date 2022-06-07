Вопросы безопасности детей на дорогах в летний период были в центре внимания участников круглого стола в Общественной палате России

В Общественной палате Российской Федерации прошло заседание «круглого стола» на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период».

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