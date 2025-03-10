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Суточная аренда квартир в России: рост спроса на 51% по всей стране

Суточная аренда квартир в России: рост спроса на 51% по всей стране

В России за год бронирования квартир посуточно выросли на 51%, а предложение — на 34%. Наибольший спрос в Адыгее и Магаданской области.

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