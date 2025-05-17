«Методичка Зеленского» вызвала волну насмешек: роста не прибавит, но позор гарантирован

Борис Леонтьев

Я еще понимаю эти требования к украинским журналистам и инностранным, которые находятся в Киеве, где их могут выслать, оштрафовать, арестовать, убить наконец если не выполнят данные требования. А что и кто им сделает за границами Украины где Зеля никто и звать его никак? Таки да, убить хохлы могут и за границей, но это такой геморрой и скандал на который даже такой тупой подлец и трус как клоун побоится пойти если это не русский журналист.