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«Методичка Зеленского» вызвала волну насмешек: роста не прибавит, но позор гарантирован

«Методичка Зеленского» вызвала волну насмешек: роста не прибавит, но позор гарантирован

БлокнотРУ В Стамбуле журналистам раздавали инструкции: как снимать Зеленского — не снизу, не рядом с высокими, и без малейшего намёка на мемы.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Я еще понимаю эти требования к украинским журналистам и инностранным, которые находятся в Киеве, где их могут выслать, оштрафовать, арестовать, убить наконец если не выполнят данные требования. А что и кто им сделает за границами Украины где Зеля никто и звать его никак? Таки да, убить хохлы могут и за границей, но это такой геморрой и скандал на который даже такой тупой подлец и трус как клоун побоится пойти если это не русский журналист.
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