Собрали подборку актуальных головных уборов на холодное время года, чтобы утепляться со вкусом.

Аксессуары – это не только мода и стиль, но и комфорт. Кто сказал, что украшения могут быть непрактичными? Этой зимой мы советуем вам не избегать головных уборов, а смело интегрировать их в свой образ, ведь сегодня головной убор – одна из самых модных (и самых теплых) деталей сезона.
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