Собрали подборку актуальных головных уборов на холодное время года, чтобы утепляться со вкусом.

﻿﻿Аксессуары – это не только мода и стиль, но и комфорт. Кто сказал, что украшения могут быть непрактичными? Этой зимой мы советуем вам не избегать головных уборов, а смело интегрировать их в свой образ, ведь сегодня головной убор – одна из самых модных (и самых теплых) деталей сезона.