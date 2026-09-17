ПВО отразила атаку 43 беспилотников на Нижний Новгород

Атаку беспилотников на Нижний Новгород отразили сегодня силы противовоздушной обороны. Об этом проинформировал мэр города Юрий Шалабаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
- ХЛ Прокуратура Москв...
- ХЛ Экс-глава МИД Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым