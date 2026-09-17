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Царьград

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ПВО отразила атаку 43 беспилотников на Нижний Новгород

ПВО отразила атаку 43 беспилотников на Нижний Новгород

Атаку беспилотников на Нижний Новгород отразили сегодня силы противовоздушной обороны. Об этом проинформировал мэр города Юрий Шалабаев.

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