Представитель Госдепа сказал, что газ Европе следует ждать только от России

Виктор АрхиповПолитикаПредставитель Госдепа сказал, что газ Европе следует ждать только от России Влад Серов Торжеством взаимоисключающих параграфов можно назвать выступление представителя Госдепа США Амоса Хохштейна.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИПИван ПетровХрен с ними, с Табаками, сами себя пожрут! Главное и срочное - России необходимо ТОЖЕ ориентировать рынок на Азию! С миллиардным населением, бездонным рынком сбыта и ещё не до конца засранными американцами мозгами. AUKUS подкрался незаметноКомментировать
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