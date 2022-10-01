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Психолог посоветовала экспресс-методы для борьбы со стрессом

Психолог посоветовала экспресс-методы для борьбы со стрессом

Кратковременный стресс может пойти на пользу человеку, так как способствует адаптации организма к новым условиям, но если эмоциональное перенапряжение вызывает дискомфорт, с ним помогут справиться необычные, но простые упражнения, рассказала «Ленте.

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