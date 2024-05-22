Алтайское управление по предпринимательству возглавил новый руководитель

В структурах, созданных для господдержки бизнеса, Антон Слободчиков трудится более 10 лет Антон Слободчиков возглавил Управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края, сообщает altapress.
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