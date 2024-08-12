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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мор об Угальде и Барко: «Манфред и дальше будет забивать прилично – появился партнер, который ему в этом помогает»

В 5 матчах сезона на счету форварда «Спартака» 4 гола. «Угальде в этом сезоне смотрится гораздо лучше, чем в прошедшем.

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