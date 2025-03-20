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Царьград

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Браузеры оказались не надежны в хранении паролей пользователей

Браузеры оказались не надежны в хранении паролей пользователей

Доверие миллионов пользователей хранения паролей браузером не оправдано, так как встроенные функции защиты не надежны и являются слабым звеном защиты данных.

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