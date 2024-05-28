Страна и люди
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Страна и люди

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У ЕС проблемы с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

У ЕС проблемы с дефицитом трески на фоне санкций и сокращения улова

Сокращение вылова и ограничения в торговле с Россией привели к нехватке трески в ЕС. Потребители, вопреки росту цен, не отказываются от традиционной для них рыбы, а бизнес просит продлить ввоз трески из России без пошлинФото: Jeff J Mitchell / Getty Images В Европе снижается предложение атлантической трески на фоне сокращения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Комментарии
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Лариса Галахова
Даже если вся Европа сдохнет от голода, не жалко ни разу
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