«Надо по шариату»: кавказец изменил супруге с ее подругой, а теперь угрожает «для нее это хорошо не кончится».

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Majesty
Зверье. Видимо пользуется тем, что у девушки нет братьев и отца. За такие &quot;поступки&quot; для начала его бы попинать прилюдно как следует и посмотреть как он пощады будет просить. Такие уроды очень бояться боли. Они трУсы. А измена с подругой еще та история, вполне вероятно, что он просто мог ее изнасиловать. С таких станется.
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