«Надо по шариату»: кавказец изменил супруге с ее подругой, а теперь угрожает «для нее это хорошо не кончится».

"Мамин сын": трагедия, насилие и поиск справедливости На видео молодая дагестанская пара, окруженная радостными гостями, отмечает свадьбу — светлый и счастливый момент, который должен был стать началом новой жизни.
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