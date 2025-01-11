«Надо по шариату»: кавказец изменил супруге с ее подругой, а теперь угрожает «для нее это хорошо не кончится».

Майя Majesty

Зверье. Видимо пользуется тем, что у девушки нет братьев и отца. За такие "поступки" для начала его бы попинать прилюдно как следует и посмотреть как он пощады будет просить. Такие уроды очень бояться боли. Они трУсы. А измена с подругой еще та история, вполне вероятно, что он просто мог ее изнасиловать. С таких станется.