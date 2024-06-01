Расчеты комплексов с БПЛА новороссийских десантников доставляют на передовые позиции воду, материальные средства и боеприпасы

Такой воздушный способ доставки применяется лишь в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника по подъездным путям.
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