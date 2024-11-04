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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» выиграл 4 из 5 последних матчей, 2 из 2 – без Макдэвида в заявке. У Драйзайтля 10 (6+4) очков на отрезке

«Ойлерс» обыграли «Калгари» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Канадский клуб вынужден обходиться без Коннора Макдэвида, получившего травму в матче с «Коламбусом» (1:6).

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