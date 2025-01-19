Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

«Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам.

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Комментарии
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леонид рыбаков
МОСКВА  ВСЕ РАВНО ЛИДЕР ВЗЯТКИ ВСЕ РУЧЕЙКИ (города ) СТАНОВЯТСЯ РЕКАМИ(регионы ) А ПОТОМ И МОРЕМ ( столица )НЕ ОБЪЯТНЫМ  и кто проследит кто оттуда пару ложек золотой ложкой зачерпнет . НА ГОРОДА ЗАКРЫТЫЕ ПОСМОТРИТЕ .
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2 час.
Георгий Корнев
Как так? Чиновникам доверяют здесь лишь 2&quot;% (ответ сомеваюся, тоже не в их пользу). В основной своей массе они члены ЕР. Как то с результатами выборов не состыкуется.
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2 час.
Александр Попов
Так ДЕРЖАТЬ!!!
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52 мин.

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