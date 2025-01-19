«Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области

МОСКВА ВСЕ РАВНО ЛИДЕР ВЗЯТКИ ВСЕ РУЧЕЙКИ (города ) СТАНОВЯТСЯ РЕКАМИ(регионы ) А ПОТОМ И МОРЕМ ( столица )НЕ ОБЪЯТНЫМ и кто проследит кто оттуда пару ложек золотой ложкой зачерпнет . НА ГОРОДА ЗАКРЫТЫЕ ПОСМОТРИТЕ .

Георгий Корнев

Как так? Чиновникам доверяют здесь лишь 2"% (ответ сомеваюся, тоже не в их пользу). В основной своей массе они члены ЕР. Как то с результатами выборов не состыкуется.