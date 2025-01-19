Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не доверяет местным чиновникам.
«Я не доверяю всем чиновникам». Хинштейн резко высказался о коррупции в Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
леонид рыбаков
МОСКВА ВСЕ РАВНО ЛИДЕР ВЗЯТКИ ВСЕ РУЧЕЙКИ (города ) СТАНОВЯТСЯ РЕКАМИ(регионы ) А ПОТОМ И МОРЕМ ( столица )НЕ ОБЪЯТНЫМ и кто проследит кто оттуда пару ложек золотой ложкой зачерпнет . НА ГОРОДА ЗАКРЫТЫЕ ПОСМОТРИТЕ .
Ответить
2 час.
Георгий Корнев
Как так? Чиновникам доверяют здесь лишь 2"% (ответ сомеваюся, тоже не в их пользу). В основной своей массе они члены ЕР. Как то с результатами выборов не состыкуется.
Ответить
2 час.
Александр Попов
Так ДЕРЖАТЬ!!!
Ответить
52 мин.
Свежие комментарии