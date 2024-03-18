В Турции может закрыться больше половины отелей

АНКАРА, 18 марта, ФедералПресс. Долги отелей перед банками в Турции вплотную приблизились к 10 млрд долларов, при этом у части гостиниц уже истекают сроки соглашений лояльности, по окончании которых банки будут изымать собственность в счет погашения долгов.
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