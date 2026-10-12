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СБУ заявила о сорванном теракте с российским следом: студент из Киева пытался взорвать автобус с военными ВСУ

СБУ заявила о сорванном теракте с российским следом: студент из Киева пытался взорвать автобус с военными ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о срыве теракта в Ровно, в ходе которого студент намеревался взорвать автобус с военными из ВСУ, действуя по заказу «российских спецслужб».

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