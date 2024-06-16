Задержанный рейс из Петербурга в Анталью вылетел спустя восемь часов

Пассажиры ждали вылета с четырех утра Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с длительной задержкой рейса Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании Corendon Airlines, сообщает пресс-служба ведомства.
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