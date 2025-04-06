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Царьград

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Краснодар ждет резкое похолодание: заморозки до -2°C с 9 по 11 апреля

Краснодар ждет резкое похолодание: заморозки до -2°C с 9 по 11 апреля

Краснодар столкнется с заморозками и падением температуры до -2°C с 9 по 11 апреля. По данным МЧС России, это явление классифицируется как опасное.

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