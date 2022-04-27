Клопп о 2:0 с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» провел хорошую игру. Настрой во 2-м матче должно быть таким же»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «Вильярреалом» (2:0). Команды встречались в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх