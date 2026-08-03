«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт

Операция по обнулению черноморской транспортной инфраструктуры Украины достигла кульминации: после массированных ударов по портам, которые привели к остановке морского трафика, российские Вооруженные силы поставили на стоп сухопутный южный транспортный коридор, уничтожив стратегический мост в Затоке Одесской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии