«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт

Операция по обнулению черноморской транспортной инфраструктуры Украины достигла кульминации: после массированных ударов по портам, которые привели к остановке морского трафика, российские Вооруженные силы поставили на стоп сухопутный южный транспортный коридор, уничтожив стратегический мост в Затоке Одесской области.