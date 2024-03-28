Astrobiology: биокомпоненты оказались стабильны в условиях атмосферы Венеры

Американские астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что на Венере теоретически могут существовать органические формы жизни, несмотря на невыносимые условия на поверхности и в атмосфере планеты.
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