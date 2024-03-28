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  • Eduard
    От этого никто не застрахован,я всегда это говорю! Не тглько на войне погибают,в ДДП,от болезней,по возрасту и так да...Baza: в "Крокусе"...
  • Eduard
    Да причем тут это?Тут вам не Америка,а оружие им передали!Baza: в "Крокусе"...
  • Eduard
    Царство Небесное ему и семье!Baza: в "Крокусе"...

Astrobiology: биокомпоненты оказались стабильны в условиях атмосферы Венеры

Astrobiology: биокомпоненты оказались стабильны в условиях атмосферы Венеры

Американские астробиологи из Массачусетского технологического института (MIT) выяснили, что на Венере теоретически могут существовать органические формы жизни, несмотря на невыносимые условия на поверхности и в атмосфере планеты.

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