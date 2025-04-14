За кулисами заочных переговоров Трампа и Путина: впереди либо сделка, либо «срыв резьбы»

Надо быть морально готовыми ко второму варианту «России пора начинать двигаться» — эта сделанная Трампом за несколько часов до встречи его специального представителя Стива Уиткоффа с президентом РФ запись в социальных сетях объясняет очень многое — особенно по сравнению с состоящим из одной фразы комментарием Кремля по итогам этого мероприятия: «Тема встречи — аспекты украинского урегулирования».
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