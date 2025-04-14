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За кулисами заочных переговоров Трампа и Путина: впереди либо сделка, либо «срыв резьбы»

За кулисами заочных переговоров Трампа и Путина: впереди либо сделка, либо «срыв резьбы»

Надо быть морально готовыми ко второму варианту «России пора начинать двигаться» — эта сделанная Трампом за несколько часов до встречи его специального представителя Стива Уиткоффа с президентом РФ запись в социальных сетях объясняет очень многое — особенно по сравнению с состоящим из одной фразы комментарием Кремля по итогам этого мероприятия: «Тема встречи — аспекты украинского урегулирования».

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Комментарии
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Вячеслав 5
Не надо забывать. что у власти стоит сначала-капиталист и только потом трезвый подход как президента к тому что происходит даже если он уйдёт останутся те кто сегодня- у него за спиной 1914 год-англия. франция и россия? 1941  год-вся европа и те же страны ринулись.как бешенные собаки на СССР то есть опя наш наш народ и где выход в экономике или политике.Европа всегда нас предавала тоже делает и сегодня.
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