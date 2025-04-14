За кулисами заочных переговоров Трампа и Путина: впереди либо сделка, либо «срыв резьбы»

Вячеслав 5

Не надо забывать. что у власти стоит сначала-капиталист и только потом трезвый подход как президента к тому что происходит даже если он уйдёт останутся те кто сегодня- у него за спиной 1914 год-англия. франция и россия? 1941 год-вся европа и те же страны ринулись.как бешенные собаки на СССР то есть опя наш наш народ и где выход в экономике или политике.Европа всегда нас предавала тоже делает и сегодня.