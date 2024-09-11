В МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасностиэ До конца суток 11.09.2024 и в течении суток 12.09.
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В МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасностиэ До конца суток 11.09.2024 и в течении суток 12.09.