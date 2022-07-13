МИД РФ напомнил об «изнуряющих собственную экономику» санкциях Запада

Европейским странам следует понимать, что рестрикции в отношении России изнуряют их собственную экономику, действуя по принципу бумеранга, заявил в среду, 13 июля, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Европейским странам следует понимать, что рестрикции в отношении России изнуряют их собственную экономику, действуя по принципу бумеранга, заявил в среду, 13 июля, директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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