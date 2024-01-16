Более 17,2 млн человек увидели цитаты президента РФ на медиафасадах

Это не только москвичи и гости столицы, но и жители крупных российских городов — всего задействовали более 130 крупноформатных экранов на 110 локациях Проект, который открывает новые возможности для информирования россиян, развивают ТАСС и Медиахолдинг MAER.
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