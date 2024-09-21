КНР поставила в РФ в августе часов на рекордные $40,9 млн

В августе 2024 года Россия нарастила закупки в Китае в 1,8 раза по сравнению с июлем, до $40,9 млн. Это рекордный показатель за всю историю ведения статистики, сообщает РИАН со ссылкой на данные таможни КНР.
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